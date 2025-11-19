WOMEN| Serie A contro la violenza sulle donne: “Educare al rispetto”

La Serie A Women scende in campo contro la violenza sulle donne. L'iniziativa in vista della Giornata Internazionale del 25 novembre

La Serie A Women scende in campo contro la violenza sulle donne, rinnovando il proprio impegno in vista della Giornata Internazionale del 25 novembre. Accanto alla declinazione speciale del progetto permanente #MAIPIU’, nato lo scorso anno per ribadire che il calcio femminile è anche spazio di impegno civile, la Lega lancerà nei prossimi giorni una nuova iniziativa social: “Violence is not a game“, realizzata insieme a Athora Italia, Title Partner del campionato.

Nel weekend, sui campi della Serie A Women tornerà protagonista lo slogan #MAIPIU’. La linea di centrocampo verrà simbolicamente colorata di rosso (sostituita da un nastro rosso su campi sintetici). Il messaggio scelto è chiaro e diretto: “Tracciamo una linea. La violenza resta fuori“.

Il presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa “Ogni anno utilizziamo la data del 25 novembre per dare risalto a ciò che portiamo avanti 365 giorni l’anno. La violenza sulle donne è un tema tristemente attuale e dobbiamo contribuire in modo concreto a scongiurarla. La violenza non è mai una risposta: per questo è fondamentale scendere tutte e tutti in campo per educare al rispetto, alla gentilezza, all’accoglienza e alla salvaguardia della vita”.