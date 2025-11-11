WOMEN| Rosucci su Instagram:” A volte provarci in tutti i modi non basta”

Attraverso il proprio social Instagram, la bianconera Martina Rosucci, ha parlato del difficile momento che sta vivendo la propria squadra. Il suo post:
”A volte provarci in tutti i modi non basta. Serve RIUSCIRCI. E allora l’unica cosa che possiamo fare è imparare da questo e lavorare meglio e ancora di più per trovare il modo di aggiungere quello che sta mancando per vincere di più in questo inizio di campionato complesso. Lo faremo, con energia e INSIEME. Il cammino è lungo, STATE CON NOI”.
