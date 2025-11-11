WOMEN| Rosucci su Instagram:” A volte provarci in tutti i modi non basta”

Il post social della centrocampista bianconera. Parole che indicano quale strada seguire per uscire dal periodo difficile.

Attraverso il proprio social Instagram, la bianconera Martina Rosucci, ha parlato del difficile momento che sta vivendo la propria squadra. Il suo post:

”A volte provarci in tutti i modi non basta. Serve RIUSCIRCI. E allora l’unica cosa che possiamo fare è imparare da questo e lavorare meglio e ancora di più per trovare il modo di aggiungere quello che sta mancando per vincere di più in questo inizio di campionato complesso. Lo faremo, con energia e INSIEME. Il cammino è lungo, STATE CON NOI”.

https://www.instagram.com/p/DQ1t2tIjErA/?igsh=Z2lwMTUzcTB1aGN6