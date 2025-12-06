WOMEN| Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora la Juventus Women scenderà in campo per affrontare la Roma. Le bianconere affronteranno le giallorosse nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A Women.
Vediamo le scelte iniziali dei due allenatori:
Roma: Baldi; Valdezate, Viens, Giugliano, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Rieke. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Heatley, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli. Allenatore: Rossettini.
Juventus Women: De Jong; Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell; Brighton, Walti, Godo; Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Beccari, Girelli, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Krumbiegel, Pinto. Allenatore: Moretto.