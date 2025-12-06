WOMEN| Roma-Juventus, le formazioni ufficiali
WOMEN| Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

Stefania Palminteri
6 Dicembre, 13:48
Juve women
Le scelte di Massimiliano Canzi per il match contro la Roma. Calcio d’inizio alle ore 14:30.

Tra poco meno di un’ora la Juventus Women scenderà in campo per affrontare la Roma. Le bianconere affronteranno le giallorosse nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A Women.

Vediamo le scelte iniziali dei due allenatori:

Roma: Baldi; Valdezate, Viens, Giugliano, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Rieke. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Heatley, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli. Allenatore: Rossettini.

Juventus Women: De Jong; Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell; Brighton, Walti, Godo; Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Beccari, Girelli, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Krumbiegel, Pinto. Allenatore: Moretto.

