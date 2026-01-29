WOMEN| Questa sera la gara di Coppa Italia contro il Napoli

La Juventus, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri la gara di questa sera della Juventus Women. Le bianconere scenderanno in campo contro il Napoli, nella gara valida per il ritorno di Coppa Italia femminile. La gara che si disputerà allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, inizierà alle ore 20:30.
Il post della società
“Tornano in campo in serata le bianconere”
Coppa Italia Femminile
Quarti di finale
Gara di ritorno
VS Napoli
20:30 CET
“Pozzo-La Marmora” di Biella.
