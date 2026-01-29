JuveNews.eu
WOMEN| Questa sera la gara di Coppa Italia contro il Napoli

Stefania Palminteri – 29 Gennaio, 14:01

Le bianconere di mister Canzi sono attese dal ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Nella gara d‘andata la Juventus si è imposta per 2-1.

La Juventus, attraverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri la gara di questa sera della Juventus Women. Le bianconere scenderanno in campo contro il Napoli, nella gara valida per il ritorno di Coppa Italia femminile. La gara che si disputerà allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, inizierà alle ore 20:30.

Il post della società

Tornano in campo in serata le bianconere”

Coppa Italia Femminile

Quarti di finale

Gara di ritorno

VS Napoli

20:30 CET

“Pozzo-La Marmora” di Biella.

