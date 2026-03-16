WOMEN| Premio per un membro dello staff

Il premio "Cronometro d’oro Serie A femminile" è stato assegnato ad un membro dello staff della squadra femminile della Juventus.

Premio per la Juventus Women. Il premio “Cronometro d’oro Serie A femminile”, va a Ivan Teoli. Il riconoscimento per il miglior preparatore atletico della stagione 2024-2025 è stato celebrato dalla Juventus sul sito ufficiale.

“Il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico della FIGC al migliore professionista, secondo il giudizio degli stessi colleghi preparatori, è arrivato durante una cerimonia di premiazione che, grazie ai voti espressi on-line nei giorni scorsi, ha permesso loro di indicare quale sia stato il loro miglior collega della scorsa stagione di Serie A, Serie B, Serie C, Serie A femminile e Serie B femminile.