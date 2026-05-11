Paulina Krumbiegel e la Juventus termineranno la loro avventura a fine stagione. Lo ha annunciato il club bianconero, che con un comunicato ufficiale ha annunciato la notizia.

Il comunicato della Juventus

“Le strade della Juventus Women e di Paulina Krumbiegel si separeranno ufficialmente il prossimo 30 giugno 2026. Dal 1° luglio, infatti, la classe 2000 non sarà più una giocatrice bianconera.

Approdata a Torino nell'estate del 2024, Krumbiegel conclude la sua esperienza juventina dopo due stagioni durante le quali ha collezionato 67 presenze complessive in tutte le competizioni. Sono state 8 le reti siglate dalla calciatrice tedesca; l'ultima, in ordine di tempo, è stata quella che ha fissato il risultato nell'ultima trasferta di Napoli garantendo un importante successo alla squadra.

In queste due annate, Paulina ha contribuito alla conquista di quattro titoli: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Serie A Women's Cup. Un palmarès che potrebbe arricchirsi ulteriormente con la finale di Coppa Italia prevista per il prossimo 24 maggio.

Grazie di tutto Paulina e buona fortuna!”.

Le parole della calciatrice

La stessa calciatrice, ha poi confermato la notizia tramite un post pubblicato sul proprio account

“Ciao Juventus Women

Sono stati i due anni di maggior successo della mia carriera. Grazie a tutti coloro che hanno reso Torino una casa per me. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto. Grazie al club è alla squadra. È stato qualcosa di speciale giocare con questa maglia. Conserverò questo periode sempre nel cuore.

Ma ora ci concentriamo sulle ultime due partite della stagione, soprattutto sulla vittoria della Coppa Italia.

Forza Juve per sempre“.