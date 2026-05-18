Avvio deciso e vantaggio firmato Stolen Godo

La Juventus Women chiude il campionato con una vittoria in trasferta, superando il Parma per 3-1 al termine di una gara gestita con autorità fin dai primi minuti. L’approccio delle bianconere è subito positivo e dopo appena nove minuti arriva il vantaggio: Stolen Godo calcia una punizione rasoterra dal limite che si infila con precisione nell’angolino alla sinistra del portiere avversario. Le bianconere non si accontentano e continuano a spingere e, intorno alla mezz’ora, costruisce altre due occasioni importanti. Prima il colpo di testa di Kullberg, poi la conclusione da centro area di Capeta, entrambe neutralizzate senza troppi problemi da Copetti. Al 40’ è Moretti a provarci dalla distanza con un tiro potente che però non trova lo specchio. Si va così all’intervallo con il punteggio di 1-0 in favore delle ospiti.

Ripresa, raddoppio di Rasmussen e reazione del Parma

L’inizio del secondo tempo vede il Parma provare a reagire con Gueguen, che in due occasioni chiama in causa Rusek senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. La Juventus Women assorbe la pressione e torna a colpire al 70’. Su una conclusione ravvicinata di Cambiaghi, Copetti respinge con il piede ma sulla palla vagante si avventa Rasmussen, che firma il tap-in dello 0-2. Un raddoppio che sembra indirizzare definitivamente la gara, anche se al minuto 80 il Parma accorcia le distanze con Distefano sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Bonansea nella storia e sigillo finale di Thomas

Nel finale c’è spazio per l’ingresso di Barbara Bonansea, che raggiunge lo storico traguardo delle 242 presenze con la maglia della Juventus Women, diventando la giocatrice con più apparizioni nella storia del club. Un momento simbolico che impreziosisce ulteriormente la serata bianconera. Proprio allo scadere, in pieno recupero, arriva il terzo gol: Thomas sfrutta al meglio l’assist perfetto di Barbara Bonansea e con un pallonetto chiude definitivamente i conti sul 3-1. Un successo che permette alla Juventus Women di salutare il campionato con una prestazione solida, efficace e ricca di significati.

Le bianconerea 39 punti. Meglio di loro solo l'a 44 e laa 55. Ora le ragazze disi concentreranno sullaproprio contro lacampionessa d'Italia, in programma domenica 24 maggio alle 18:00.