WOMEN| Oggi allenamento prima della gara contro il St.Polten

La Juventus Women sarà impegnata domani nel match di Champions League contro il St.Polten. Oggi giornata di rifinitura per le bianconere.

Giornata di vigilia per le ragazze bianconere, che dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la Roma, si preparano al match europeo di domani. La Juventus Women, affronterà in Champions League femminile il St.Polten. La gara valida per 5ª giornata della competizione, si disputerà alle ore 18:45.

Le ragazze guidate da mister Canzi, hanno svolto la seduta di rifinitura, prima di partire con direzione Austria. Il gruppo è apparso al completo, non si registra nessuna assenza tra le file della Juventus. Anche Amalie Vangsgaard, ha preso parte all’allenamento odierno, dopo che aveva lasciato il campo nella gara di sabato, per un problema alla caviglia.