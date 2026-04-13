WOMEN| Nazionale, Girelli: “Possiamo vincere le prossime quattro”

Direttamente dalla conferenza stampa, l'ex bomber della Juve Cristiana Girelli ha analizzato il match della Nazionale contro la Serbia

Intervenuta in conferenza stampa, Cristiana Girelli, ex bomber della Juve femminile ora al Bay FC, ha presentato il match di qualificazione ai Mondiali che l’Italia giocherà domani sera, a partire dalle 18:15, in Serbia. Di seguito le sue parole: “La mia esperienza negli USA? Sta andando molto bene, ho trovato un ambiente carico di sorrisi e di energia e sto cercando di portarla qui in gruppo.

Sto cercando di adattarmi, ma ad oggi il bilancio è positivo. Per la Serbia serve quella motivazione e quella grinta che avete già visto la metteremo in campo. Possiamo vincere le prossime quattro gare perché lo abbiamo dimostrato in passato e abbiamo questa consapevolezza.

Pressione dopo l’esclusione dal Mondiale dell’Italia maschile? Quando giochi a questi livelli la pressione la senti sempre. Ci è dispiaciuto perché non ci sarà un’estate con un’Italia al Mondiale, ma questa pressione è un privilegio, una responsabilità che ti tiene vivo e ti sa dare qualcosa di più anche se non servirebbe, ma purtroppo è successo quello che è successo.

Avremo sicuramente uno stimolo in più per arrivare al Mondiale, ma la avremmo comunque vista la posta in palio. A me piace la pressione e quindi ben venga, qualsiasi risultato tu debba fare ti fa tenere l’asticella molto alto e penso di parlare a nome di tutte le ragazze. Sappiamo quanto è importante giocare questa competizione.”