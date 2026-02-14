WOMEN| Mister Canzi presenta la gara contro la Lazio

L’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi ha presentato la gara contro la Lazio.

Dopo l’ottima vittoria ottenuta in Champions League contro il Wolfsburg, la Juventus Women si prepara alla prossima gara di campionato. Ad attendere le bianconere ci sarà la gara contro la Lazio.

Oggi nel giorno di vigilia della sfida, mister Massimiliano Canzi ha presentato così il il match:

ALTALENA DI EMOZIONI IN GERMANIA

“Dalla partita contro il Wolfsburg ci portiamo sicuramente la consapevolezza di avere giocato alla pari contro una squadra di altissimo livello e di grandissima tradizione, in una fase finale di una competizione di massimo livello. Questo aspetto ci dà grande forza, ma resta chiaramente un po’ di rabbia per la sequenza dei gol perché mancava veramente poco per portare a casa un risultato positivo. Alla fine, però, l’approccio per la partita di ritorno cambia poco: è una gara che devi affrontare per vincere. Se cerchi il pareggio contro squadre di questo livello, non porti mai a casa nulla. Ci dispiace per come è arrivato questo pareggio, ma se ce l’avessero detto all’inizio, saremmo state contente”.

L’IMPATTO IN SQUADRA DI CAPETA

“Capeta entra alla sua prima partita, segna un gol e fornisce un assist; credo si presenti da sola. È una giocatrice che va a integrare perfettamente delle caratteristiche che mancavano nella nostra rosa, come l’attacco della profondità e un’aggressività offensiva che si sposa bene con le altre grandi giocatrici che abbiamo. Siamo molto contenti, conoscevamo le sue caratteristiche ed è stata una scelta precisa”.

OTTIMO FILOTTO IN CAMPIONATO

“Al di là dei risultati, siamo in un periodo decisamente positivo anche a livello di gioco. Abbiamo apportato qualche cambiamento nell’organizzazione e sta pagando, ma oltre a questo c’è lo spirito giusto. Si è sempre detto che vincerà il campionato la squadra più continua. Noi abbiamo avuto momenti di poca continuità, ma ora stiamo lavorando proprio su questo aspetto, cercando di portare a casa il massimo risultato partita dopo partita”.

LA LAZIO WOMEN

“È la sesta partita che giochiamo contro la Lazio in due anni e ogni volta sono sfide complicate. È una squadra con ottime individualità e un’organizzazione di gioco molto precisa e strutturata. Il loro allenatore è molto bravo a preparare le gare. In classifica sono quattro punti dietro di noi, quindi molto vicini, e stanno facendo un ottimo campionato. Sappiamo di dover affrontare una sfida difficile e servirà un’ottima prestazione per ottenere il risultato pieno”.