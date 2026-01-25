WOMEN| Mister Canzi presenta la gara contro il Parma

La Juventus Women affronterà domani il Parma. Leggiamo le parole di mister CanzI in conferenza stampa.

La Juventus Women scenderà in campo domani 26 gennaio alle ore 18:00. Dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia Women ai danni del Napoli, le bianconere sono attese ora dal match di campionato contro il Parma. La gara che sarà valida per l’ultima giornata del girone di andata, si disputerà allo stadio “Pozzo- La Marmora” di Biella.

Oggi giorno di vigilia del match, l’allenatore Massimiliano Canzi ha presentato la gara di domani ai canali ufficiali della società. Qui sotto le sue parole:

LA TRASFERTA CONTRO IL NAPOLI

“È stata una partita molto complessa, che abbiamo approcciato bene. Il Napoli è una squadra molto aggressiva e fisica, con grandi attacchi alla profondità – il loro principale punto di forza – che ci hanno messo in difficoltà in transizione. Sapevamo la loro forza in quel determinato aspetto e lo hanno dimostrato. Siamo rimaste in partita fino alla fine senza forzare, anche perché si tratta di una sfida su 180 minuti e non aveva senso rischiare di comprometterla. Alla fine siamo arrivate alla rete dell’1-2 che è un buon punto di partenza per il ritorno”.

LA MENTALITÀ DA ADOTTARE IN CAMPIONATO

“Ciò che ci siamo detti con le ragazze è che il nostro atteggiamento non può cambiare, non possiamo comportarci diversamente. Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Sono certo che giocando ogni match al massimo e portando a casa tutti i risultati possibili, daremo sicuramente filo da torcere a chi in questo momento è davanti a noi”.

LE PRIME SENSAZIONI SU RUSEK E LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DI MALLARDI

“Larissa (Rusek) è una giocatrice molto giovane, ma sicuramente di grandi prospettive, con ottimi mezzi tecnici e fisici. È molto motivata per questa nuova esperienza; si allena con noi da ieri (sabato 24 gennaio) e ci ha subito fatto una grande impressione. Per quanto riguarda Anna (Mallardi), invece, questa è per lei una grande responsabilità e una dimostrazione di fiducia da parte del Club. Cercheremo di darle minuti con la Primavera, laddove possibile, perché in questa fase della sua crescita è fondamentale che lei riesca a giocare”.

LA SFIDA CONTRO IL PARMA

“Ci aspettiamo una gara totalmente diversa rispetto a quella disputata nella prima giornata della Serie A Women’s Cup perché quella era la prima partita ufficiale anche per loro. Da allora hanno modificato molto il loro tipo di calcio: adesso sono molto più concrete. È una squadra che segna poco, ma subisce anche pochissimo, molto votata alla fase difensiva e ben organizzata. Dovremo avere grandissima pazienza e trovare gli spazi senza fretta”.