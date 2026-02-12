WOMEN| Mister Canzi in conferenza:”Queste partite si preparano da sole”

Massimiliano Canzi ha presentato la gara di Champions contro il Wolfsburg.

Alla vigilia(ieri)del match di Champions League contro le tedesche del Wolfsburg, ha parlato il mister della Juventus Women Massimiliano Canzi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sicuramene il fatto di aver giocato una sola partita dalla sosta di Natale per il Wolfsbug può essere complicato. Quindi sotto questo aspetto potrebbe essere uno svantaggio per loro ma per noi è uno svantaggio aver giocato sei partite, ogni tre giorni. Loro sono sicuramente più fresche. Queste partite si preparano da sole perché ho a che fare con un gruppo di giocatrici con grande esperienza e che capiscono perfettamente, anzi, alcune mi hanno insegnato, l’importanza di queste partite. Cosa ci preoccupa? La qualità individuale delle giocatrici del Wolfsburg, sono eccezionali, l’impianto di gioco della squadra e la tradizione di questo club”.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo tutte a disposizione tranne Martina Rosucci che ha preso un pestone e non si è allenata in questi giorni. È qua con noi ma non sarà della partita, cosi come Cecilia Salvai che non ha recuperato dalla sofferenza muscolare delle settimane scorse. Essere qua non è un caso per noi, abbiamo sudato e ci siamo guadagnati questa partita. Ora siamo contenti di esserci ma anche consapevoli della nostra forza con il rispetto dell’avversario. La nostra forza in questa stagione in Europa, ma anche in campionato, è stata la compattezza difensiva che quindi sappiamo essere la nostra forza. La grande applicazione delle ragazze soprattutto in fase di non possesso. Sicuramente non va confuso con il difensivismo ma serve difendersi bene per contrattaccare nel miglior modo possibile”. Così mister Canzi in conferenza.