WOMEN| Mister Canzi in conferenza:”Contro la Roma gara difficile”

La Juventus Women scenderà in campo oggi alle 14:30. Leggiamo le dichiarazioni di Massimiliano Canzi in conferenza stampa.

La Juventus Women si prepara a scendere in campo dopo la sosta per le gli impegni delle nazionali. Le bianconere guidate da mister Canzi, affronteranno oggi alle 14:30 la Roma. La gara sarà valida per l’ottava giornata di Serie A Women.

L’allenatore bianconero nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara ha così parlato:

Le prossime gare

“Il ciclo di partite che abbiamo chiuso con la vittoria con la Fiorentina è stato positivo. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, adesso ne inizia un altro che sarà altrettanto fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo cinque partite da affrontare in quindici giorni e siamo pronte, ci presentiamo con tutto l’organico a disposizione e questo ci consente di utilizzare quasi tutte le ragazze”.

La sfida con la Roma

“Sicuramente non abbiamo avuto il tempo che avremmo voluto avere per preparare una partita di questo tipo. Ma vale anche per le nostre avversarie, quando alleni squadre di questo livello è normale che questo possa capitare. La sfida con la Roma si presenta da sola: ha cinque punti in più di noi, nove gol realizzati in più che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo, che sta facendo benissimo in campionato: siamo consapevoli che sarà una partita difficile nella quale loro partono favorite. La finale di Serie A Women’s Cup che abbiamo vinto era un incontro diverso, senza appello, mentre dopo la giornata di domani ci saranno ancora tante partite. I cinque punti di svantaggio in ogni caso sono importanti, è sicuramente un incrocio più determinante per noi che per loro. Detto questo guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo molto bene”.

