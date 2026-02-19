WOMEN| Mister Canzi in conferenza: “Non sarà facile ma ci proveremo”

Le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia della gara contro la squadra tedesca.

Oggi la Juventus Women, scenderà in campo per la gara di ritorno di Champions League contro il Wolfsburg. Nella giornata di ieri, giorno di vigilia della sfida, Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa. Leggiamo le parole del tecnico:

Che partita che dovremmo aspettarci? “Una partita da 180 minuti. Il pareggio dell’andata porta questa sfida ad essere secca, non cambia molto. Sono partite che vanno affrontate per vincerle: aver avuto due risultati a disposizione poteva cambiare la nostra strategia ma se affronti queste gare volendole pareggiare ti trovi in dei baratri, quindi vanno affrontata per vincerla. Se riusciamo a riproporre l’intensità e l’approccio alla gara abbiamo ottime possibilità di portarla a casa. Non sarà facile, ma servirà attenzione ai dettagli. Spero e mi auguro che le ragazze rifaranno una prestazione come quella dell’andata”.

È la partita più importante di questi anni? “Se vogliamo parlare di livello di competizione sì. Già solo questa sfida vale i quarti di Champions da sola, non ne abbiamo mai avuta una che valesse un livello così alto. Siamo in una fase della stagione dove ogni partita è importante. Abbiamo la necessità e la capacità di concentrarci su una partita per volta per dare il massimo”.

Sarà importante gestire le energie fisiche? “A prescindere dalle scelte avrò a disposizione cambi di altissimo livello. C’è la possibilità di giocare i supplementari e quindi questo è importante. Già con i cinque cambi il calcio è cambiato, a maggior ragione in una partita dove si potrebbe arrivare ai 120 minuti con un’ulteriore slot e un altro cambio è importante avere una rosa così ampia”.