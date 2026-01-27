WOMEN| Mister Canzi ha parlato dopo il successo contro il Parma

Le dichiarazioni di Canzi al termine del match vinto contro il Parma.

Massimiliano Canzi, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara della Juventus Women contro il Parma. Le bianconere si sono confermate nel loro ottimo periodo di forma, vincendo il match con il risultato di 3-0. Qui sotto le dichiarazioni del mister:

“Volevamo sicuramente partire forte, lo abbiamo fatto ma poi abbiamo rallentato un po’ i ritmi. L’ho fatto presente alle ragazze nell’intervallo e il secondo tempo poi mi è piaciuto, al di là dei gol realizzati abbiamo costruito occasioni. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Noi sicuramente giocheremo tutte le partite con l’obiettivo di portare a casa tre punti e provare ad avvicinarci sempre di più alla vetta. Il nostro atteggiamento non può cambiare e non cambierà”.