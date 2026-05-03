La Juventus Women sconfigge per 3-2 il Napoli e conquista tre punti importanti in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League femminile. Al termine della gara contro la squadra partenopea, il tecnico delle bianconere Massimiliano Canzi ha commentato la prestazione della sua squadra.

Le parole di Canzi

"È stata una bellissima partita, nella quale le due squadre hanno combattuto e giocato allo stesso livello: potevamo vincere noi e anche loro. Onore al Napoli che ha fatto un super campionato finora, sapevamo che avremmo trovato una squadra in forma e motivata, e questo non fa altro che dare ancora più peso alla nostra vittoria. La qualificazione alla prossima Champions League non è ancora aritmetica, mancano 180 minuti e dobbiamo ancora lavorare: detto questo, oggi era una sfida importantissima e i tre punti pesavano molto. Per questo devo dire che le ragazze sono state brave, sono riuscite a tenere i nervi saldi nei momenti complicati di partita.

Non ci siamo abbattute dopo essere stati ripresi due volte. Sono contento della rosa che ho e della possibilità che questa mi lascia nello scegliere le calciatrici da mandare in campo: il calcio è cambiato, non sono solo le titolari a dare la spinta. Come visto anche oggi, chi arriva dalla panchina può fare la differenza".