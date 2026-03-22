WOMEN| Mister Canzi a rischio? La situazione e i dati

Le prestazioni della Juventus Women sono in calo, e la società sta prendendo in considerazione i risultati ottenuti dall'allenatore.

ll volto spento di Martina Rosucci al termine della gara pareggiata contro il Genoa spiega al meglio il momento della Juventus Women. Le bianconere non vanno oltre l’1-1 sul campo del Genoa, fanalino di coda, e allungano una striscia negativa preoccupante: una sola vittoria nelle ultime sette partite. Un dato che pesa, ma che non basta da solo a spiegare la crisi. A preoccupare sono soprattutto le prestazioni, in netto calo rispetto alla prima parte di stagione, con una squadra apparsa meno brillante, meno lucida e spesso incapace di gestire i momenti chiave della gara.

Merito comunque al Genoa di De la Fuente, capace di disputare una partita ordinata e intensa, portando a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Ma per la Juventus questa era una sfida da vincere, anche per difendere un terzo posto che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale. Un traguardo che coinvolge tutti, dall’allenatore Massimiliano Canzi alla squadra, mentre la società continua a riflettere sul futuro senza però dare segnali di cambiamenti immediati in panchina. Il finale di stagione sarà decisivo anche per valutare il lavoro dello staff e le prospettive del progetto tecnico.

La situazione della Juventus Women

Nel post partita, Canzi ha parlato di “un po’ di ansia” per giustificare un primo tempo poco brillante. A pesare anche l’uscita anticipata di Lia Wälti, apparsa lontana dai suoi standard e costretta al cambio per un problema fisico. Nella ripresa è stata Amalie Vangsgaard a provarci con maggiore insistenza, senza però trovare il guizzo decisivo. A mantenere momentaneamente il terzo posto ci ha pensato il risultato della Roma, ma il calendario ora si fa più impegnativo e servirà un cambio di passo deciso. Le bianconere, inoltre, dovranno difendere il 2-0 dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

I dati della squadra

A fotografare la stagione della Juventus Women sono anche i numeri. Nonostante il recente rallentamento, la squadra resta nelle prime posizioni della classifica di Serie A, con uno degli attacchi più prolifici del campionato. Da sottolineare anche la buona capacità di andare in gol con diverse interpreti. Tuttavia, il calo difensivo dell’ultimo periodo è evidente: i gol subiti sono aumentati sensibilmente rispetto alla prima parte dell’anno. La squadra è meno compatta e più vulnerabile nelle transizioni difensive. Anche il rendimento lontano da Torino ha mostrato qualche difficoltà in più, con punti lasciati per strada in partite sulla carta alla portata.

La qualificazione alla prossima Champions League resta alla portata, ma passa inevitabilmente da una reazione immediata. Servirà ritrovare equilibrio, intensità e continuità per evitare che, una stagione partita con grandi e ambizioni, rischi di complicarsi proprio nel momento decisivo. Le prossime settimane diranno molto: la Juventus Women è chiamata a dimostrare di avere ancora la forza mentale e tecnica per restare tra le protagoniste del calcio italiano.