L’attaccante della Juventus Women, Lindsey Thomas, autrice della prima delle tre reti messe a segno dalle bianconere contro il Napoli, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine della gara. Di seguito il suo commento:

“È stata una partita molto difficile, sapevamo che il Napoli avrebbe dato tutto in una sfida del genere: per loro era un'occasione importante per fare risultato. Sapevamo che dovevamo essere pronte e fare una grande prestazione: non è stato tutto perfetto da parte nostra, ma quello che conta in questa fase del campionato sono i tre punti. Dopo una partita così complicata, riuscire a portare a casa una vittoria e avvicinare l'obiettivo Champions League penso sia quello che ci serviva. Ora mancano due partite, dovremo essere molto serie e concludere nel migliore dei modi questa annata".