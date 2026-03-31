WOMEN| L’ex Girelli sulla sua nuova avventura: “Per me essere qui è una sfida”

Cristina Girelli parla delle sue prime settimane negli Stati Uniti. L’ex giocatrice della Juventus Women si è detta soddisfatta di questa nuova sfida.

L’ex calciatrice della Juventus Women, Cristiana Girelli, ha parlato della sua nuova avventura con la maglia del Bay FC. Di seguito le sue parole:

”Mi sto divertendo tanto, giocare con calciatrici come Alex Pfeiffer e Karlie Lema rende tutto più semplice per via delle loro doti tecniche, e penso che possiamo imparare tanto l’una dall’altra. Sono molto contenta di essere qui anche se devo ammettere che sto cercando ancora di adattarmi a questo fantastico campionato, ma cercherò di dare il massimo per la squadra. Ci stiamo allenando bene e gli assist di queste settimane ne sono la prova”.

Le differenze con il nostro campionato: ”È difficile negare l’intensità di questo campionato, prima di arrivare mi sono fatta qualche domanda su questo tema e l’unica cosa che posso dire è che voglio imparare e continuare a migliorare. Per me è una vera e propria sfida arrivata a questo punto della carriera”.