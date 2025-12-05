WOMEN| Le parole di Rosucci:”C’è voglia di fare bene”

Le parole della giocatrice e capitana bianconera direttamente dall’evento organizzato da Balocco.

Martina Rosucci capitana della Juventus Women, ha parlato ai margini dell’evento organizzato da Balocco. Di seguito le sue dichiarazioni:

LA PROSSIMA GARA CONTRO LA ROMA: “Le mie compagne impegnate con le nazionali sono tornate ieri, oggi abbiamo svolto il primo allenamento tutte insieme. C’è molta energia, prima della sosta abbiamo cinque gare molto importanti che sicuramente saranno decisive”.

IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE: “Stiamo facendo sicuramente un grande percorso, consapevoli delle nostre qualità e certamente i risultati ci danno fiducia. Però manca ancora qualcosa, vogliamo qualificarci e faremo di tutto per arrivarci”.

PRIMO ANNO DA CAPITANA: “Non c’è nessuna differenza, io sono qui da nove stagioni e penso di essere sempre stata una giocatrice rappresentativa, essendo di Torino e juventina. Penso che i valori che incarnano la Juve sono gli stessi che ho addosso io. Sono la Martina di sempre”. Queste le parole di Martina Rosucci.