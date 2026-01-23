WOMEN| Le parole di Rosucci: “Era fondamentale tornare a vincere”

Martina Rosucci ha parlato in conferenza stampa al termine della gara disputata e vinta contro il Napoli per 2-1. Di seguito le sue parole:
“Era fondamentale tornare alla vittoria dopo l’ultima partita, soprattutto per il morale e per questo gruppo di ragazze che lavora duramente ogni giorno. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma ciò che conta era portare a casa il risultato. Il mio pensiero, oltre al successo, va a Vanmechelen, che si è infortunata durante la gara: sono situazioni sempre spiacevoli, purtroppo fanno parte del calcio. Le faccio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Juventus.”