WOMEN| Le parole di Rosucci: “Era fondamentale tornare a vincere”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Martina Rosucci. La Juventus grazie alla rete nel finale di Girelli ha vinto il match d’andata contro il Napoli.

Martina Rosucci ha parlato in conferenza stampa al termine della gara disputata e vinta contro il Napoli per 2-1. Di seguito le sue parole:

“Era fondamentale tornare alla vittoria dopo l’ultima partita, soprattutto per il morale e per questo gruppo di ragazze che lavora duramente ogni giorno. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma ciò che conta era portare a casa il risultato. Il mio pensiero, oltre al successo, va a Vanmechelen, che si è infortunata durante la gara: sono situazioni sempre spiacevoli, purtroppo fanno parte del calcio. Le faccio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Juventus.”