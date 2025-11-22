WOMEN| Le parole di mister Canzi in conferenza stampa

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, nella consueta conferenza stampa pre partita, ha presentato il match di domani contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Dopo l’ultima sfida di Women’s Champions League ho visto le ragazze con tanto entusiasmo e grande consapevolezza di quello che possiamo valere. Abbiamo fatto sprazzi di partita giocando alla pari dell’OL Lyonnes, quindi si percepisce questa consapevolezza, appunto, nei nostri mezzi. Chiaramente, tornando sulla prestazione, dobbiamo essere brave a mantenere questo livello nell’arco di tutto il match, pur giocando contro una squadra di valore assoluto”.

“La Fiorentina in questo momento è favorita, questa è l’insidia più grande. Giocheremo contro una squadra che ha più punti di noi, ha segnato più del doppio dei nostri gol e, in generale, ha avuto un percorso migliore del nostro in campionato. Sicuramente affronteremo una squadra che vorrà mantenere invariato o aumentare questo distacco in classifica, quindi dovremo cercare di ridurre l’attuale gap tra noi e loro”.