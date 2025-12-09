WOMEN| Le parole di mister Canzi in conferenza stampa

Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa nel giorno di vigilia della gara, ha presentato la sfida di questa sera.

La Juventus Women scenderà in campo questa sera, nel match di Champions League femminile contro il St.Polten. Le bianconere affrontano in trasferta la squadra austriaca, nella gara valida per la quinta giornata di Phase League. L’allenatore Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa, dove ha presentato il match di questa sera. Qui sotto le sue parole:

“Quella di domani è una sfida importante perché scendiamo in campo in Champions League e quindi affrontiamo un avversario che ha meritato di calcare un palcoscenico così prestigioso. Al di là dei pochi punti raccolti, sono una squadra che ha seminato decisamente di più di quanto non dica la classifica. La partita sarà complicata e per questo i rischi sono gli stessi di sempre. Non dobbiamo abbassare l’intensità e dobbiamo rispettare l’avversario.

Noi scendiamo sempre in campo per vincere, come accaduto in queste prima sfide. Anche domani giochiamo per fare tre punti, sappiamo bene che il discorso qualificazione diretta resta aperto e sicuramente fino a quando possiamo mirare in alto, continueremo a farlo. A livello di consapevolezza siamo riusciti a fare un ulteriore passo in avanti e sono felice di questo. Abbiamo dimostrato di poter affrontare chiunque, senza negare che esistono ancora dei livelli differenti. In campionato invece si stanno livellando verso l’alto i valori e quindi diventa più complicato per tutti dominare. Ci sono sette squadre in tre punti, non parlerei di rilassatezza. Andiamo avanti con una cosa alla volta e ora pensiamo alla Champions League.