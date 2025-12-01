WOMEN| Le parole di Girelli sul suo futuro

Le parole della calciatrice bianconera, impegnata in questi giorni con la Nazionale femminile.

Cristiana Girelli, impegnata in questi giorni in USA con la propria Nazionale Femminile, ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro e della prossima gara della Juventus Women. Di seguito le sue dichiarazioni:

Un futuro all’estero? “Non ci ho mai giocato e non ci penso così tanto. Prima di smettere però, mi piacerebbe fare un’esperienza simile, perché è un qualcosa che ti migliora anche come persona. Se capitasse l’occasione ci potrei pensare”.

Sulla prossima gara della Juventus Women? “Torneremo ad allenarci con il club giovedì, fra il lungo viaggio e il fuso orario, potrebbe esserci qualche ripercussione. Ma è una gara molto importante, oltre le gambe conteranno anche testa e cuore”. Queste le parole di Cristiana Girelli.