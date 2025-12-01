WOMEN| Le parole di Girelli sul suo futuro

Cristiana Girelli, impegnata in questi giorni in USA con la propria Nazionale Femminile, ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro e della prossima gara della Juventus Women. Di seguito le sue dichiarazioni:
Un futuro all’estero? “Non ci ho mai giocato e non ci penso così tanto. Prima di smettere però, mi piacerebbe fare un’esperienza simile, perché è un qualcosa che ti migliora anche come persona. Se capitasse l’occasione ci potrei pensare”.
Sulla prossima gara della Juventus Women? “Torneremo ad allenarci con il club giovedì, fra il lungo viaggio e il fuso orario, potrebbe esserci qualche ripercussione. Ma è una gara molto importante, oltre le gambe conteranno anche testa e cuore”. Queste le parole di Cristiana Girelli.