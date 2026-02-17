WOMEN| Le parole di Cambiaghi: “Arrivata alla Juve per vincere”

Michela Cambiaghi si racconta in un’intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio.

Dopo un anno trascorso in maglia bianconera, Michela Cambiaghi ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio.com, in cui ha rivelato alcuni episodi del suo percorso alla Juventus Women. Qui sotto le sue parole:

“C’è stato un momento in cui mia mamma spingeva per farmi fare qualsiasi sport ma io non volevo fare nulla. Le ho detto che, se proprio dovevo sceglierne uno, avrei fatto calcio. Quando sono passata al femminile lo consideravo ancora una passione. Il trasferimento al Sassuolo è stato il momento in cui ho capito che poteva diventare un lavoro, perché era la mia prima esperienza fuori casa”.

Dopo le esperienze con Parma e Inter, è arrivata la chiamata della Juventus: “Volevo vincere trofei che non avevo mai conquistato e lavorare in un ambiente più professionale. La Juve è la miglior squadra nel calcio femminile sotto questo aspetto. Il momento più bello? Il primo gol in Champions League e la vittoria della Supercoppa”.

La gara di ritorno contro il Wolfsburg: “Abbiamo dimostrato che anche in ambito europeo possiamo giocarcela con tutte. C’è un po’ di rammarico per i minuti finali, ma abbiamo ancora una partita da disputare”.

Una gara speciale, in programma all’Allianz Stadium: “Giocare lì è un’emozione bellissima. L’aspetto emotivo fa spesso la differenza e avere il pubblico che ci sostiene sarà fondamentale. I tifosi sono il dodicesimo uomo. Se dovessi segnare? Esulterei con il “cigno”, come il mio soprannome”.