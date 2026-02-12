WOMEN| Le parole di Bonansea in conferenza: “Ci siamo meritate di essere qui”

Barbara Bonansea, ha presentato la gara di questa sera contro le tedesche del Wolfsburg. La Juventus Women scenderà in campo alle ore 18:45.

Alla vigilia(ieri) della sfida Champions contro il Wolfsburg ha parlato la giocatrice della Juventus Women Barbara Bonansea. Qui sotto le sue dichiarazioni

“Aver giocato sette partite significa avere più condizione ma loro sono una squadra temibile, lo sappiamo, nel campionato tedesco sempre tra le prime due posizioni. In Champions negli ultimi anni sono arrivate in finale e semifinale quindi non lo definirei un vantaggio”.

Ha poi aggiunto : “Ci siamo meritate gli ottavi, per la nostra stagione sono due partite fondamentali perché speriamo di poter andare avanti. Abbiamo avuto solo due giorni per preparare questa partita. Sono una squadra molto forte nel collettivo e con forti individualità. Conosciamo la velocità di Lineth e la forza fisica e soprattutto nel colpo di testa di Popp. Non posso dire cosa abbiamo pensato di fare per contrastarle ma ci siamo concentrate sul collettivo che nel calcio fa la differenza”.

Sul suo stato di forma: “Non è stato un periodo semplicissimo, perché sono infortunata a novembre, appena rientrata mi sono infortunata di nuovo. Rientrare non è semplice. Con le partite e gradualmente con i minuti che mi hanno concesso sono tornata in forma. Ora sto bene. Non so se sono al 100%”. Così Barbara Bonansea.