WOMEN| Le bianconere impegnate con le nazionali: i risultati

Proseguono le amichevole disputate dalle giocatrici della Juventus Women con le rispettive nazionali in questi giorni: vediamo insieme come sono andate le sfide disputate nelle scorse ore.
Amichevole di prestigio per l’Italia, impegnata negli Stati Uniti contro le padrone di casa: Eva Schatzer, Martina Lenzini e Cecilia Salvai sono partite titolari nel match perso 2-0 dalle azzurre, a cui ha preso parte anche Chiara Beccari entrando dalla panchina al 63′.
Finisce 0-0 la sfida incrociata tra bianconere nel match sempre amichevole tra Danimarca e Norvegia: da una parte Amelia Vangsgaard titolare e in campo per 84 minuti, mentre dall’altra Emma Stolen Godo viene inserita dalla nazionale scandinava nell’ultima mezz’ora di gara. Resta in panchina per tutta la sfida Matilde Harviken.
Chiudiamo con l’amichevole giocata dalla selezione Under 23 degli Stati Uniti, con Abi Brighton titolare e in campo per un’ora nella sfida vinta 4-2 contro le pari età dell’Inghilterra.