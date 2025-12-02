WOMEN| Le bianconere impegnate con le nazionali: i risultati

Proseguono le amichevole disputate dalle giocatrici della Juventus Women con le rispettive nazionali in questi giorni: vediamo insieme come sono andate le sfide disputate nelle scorse ore.

Amichevole di prestigio per l’Italia, impegnata negli Stati Uniti contro le padrone di casa: Eva Schatzer, Martina Lenzini e Cecilia Salvai sono partite titolari nel match perso 2-0 dalle azzurre, a cui ha preso parte anche Chiara Beccari entrando dalla panchina al 63′.