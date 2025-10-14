WOMEN| Lazio-Juventus, scelto il direttore di gara

La Juventus Women, dopo l’impegno in Champions League contro le tedesche del Bayer Monaco, tornerà subito in campo domenica 19 ottobre alle ore 15:30. Ad attenderle, una sfida tutt’altro che facile, infatti le bianconere incontreranno la Lazio, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Genoa.
L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 3° giornata del campionato femminile. Di seguito la designazione per la gara Lazio-Juventus:
Arbitro: Enrico Eremitaggio, sez. Ancona;
Assistenti: Andrea Barcherini, sez. Terni e Emanuele Bracaccini sez. Macerata;
Quarto ufficiale: Liberato Maione, sez. Ercolano;
Operatore FVS: Massimiliano Cirillo, sez. Roma 1.