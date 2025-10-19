WOMEN | Lazio-Juve, le ufficiali: spazio al tandem Girelli-Bonansea

Secondo impegno in trasferta della stagione 2025/2026, in campionato, per la Juve Women che a breve scenderà in campo contro la Lazio nel match valido per la terza giornata della Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Massimiliano Canzi e Gianluca Grassadonia.
Lazio: Durante, Baltrip Reyes, Mesjasz, Benoit, Le Bihan, Oliviero, Castiello, Monnecchi, Piemonte, Goldoni, Dauria. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Martin Queralt, Karczewska, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
Juventus: De Jong, Thomas, Calligaris, Salvai, Cascarino, Rosucci, Stolen Godo, Schatzer, Bonansea, Girelli, Beccari. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Carbonell, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi