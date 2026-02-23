WOMEN| La lista delle bianconere convocate in Nazionale

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista della giocatrici bianconere convocate dalle rispettive Nazionali. In questa prima sosta del 2026 sono sedici le calciatrici impegnative non le rispettive selezioni. Scopriamo di chi si tratta:
JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE
AUSTRIA – 1 giocatrice (Rusek): Due partite di qualificazione ai Mondiali 2027 per l’Austria che, inserita nel gruppo A4, se la vedrà con Norvegia e Slovenia.
DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): Sfida contro tante compagne di squadra per l’attaccante danese che, pronta a scendere in campo per le qualificazioni Mondiali, affronterà prima la Serbia e poi proprio le Azzurre.
ITALIA – 7 giocatrici (Beccari, Cambiaghi, Girelli, Lenzini, Salvai, Schatzer, Bonansea): Doppia sfida di qualificazione ai Mondiali per l’Italia che affronterà prima la Svezia e poi la già citata Danimarca.
NORVEGIA – 2 giocatrici (Godo, Harviken): Le due calciatrici della Norvegia, sempre componenti del gruppo A4, se la vedranno con Austria prima e Germania poi.
PAESI BASSI – 1 giocatrice (De Jong): Altra super doppia sfida anche per i Paesi Bassi che inseriti nel gruppo A2 affrontano Polonia e Repubblica d’Irlanda.
PORTOGALLO – 2 giocatrici (Pinto, Capeta): Finlandia e Slovacchia sono le due avversarie della squadra andalusa per aprire la corsa alle qualificazioni ai Mondiali 2027
SVIZZERA – 2 giocatrici (Calligaris, Walti): Irlanda del Nord e Malta affronteranno le elvetiche all’interno del gruppo B2, provando a ritagliarsi un po’ di gloria per puntare all’accesso ai Mondiali 2027.