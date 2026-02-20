WOMEN | Juventus-Wolfsburg, le parole di Stefano Braghin

Le parole del Women's Football Director della Juventus rilasciate al termine della gara di Champions League contro il Wolfsburg

Stefano Braghin, Women’s Football Director della Juventus, ha parlato dopo la gara di UEFA Women’s Champions League tra Juventus Women e Wolfsburg. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal club bianconero:

“Abbiamo fatto un buon percorso in Champions League, superando la League Phase e non era scontato all’inizio della stagione: abbiamo affrontato avversarie di altissimo livello, giocando delle ottime partite contro delle straordinarie calciatrici. Si parla spesso del gap che c’è tra noi e i grandi club europei, ma il nostro cammino e le nostre prestazioni dimostrano che sta diventando sempre più ridotta questa distanza. È un grande segnale per noi. Sapevamo che contro il Wolfsburg ogni dettaglio avrebbe avuto un peso e loro sono state più abili di noi, ma questo fa parte del nostro percorso di crescita in Europa. Dobbiamo imparare da ciò che non ha funzionato in questo spareggio, ma per noi è stata un’ottima Champions League e dobbiamo considerare questi risultati come un punto di partenza per il futuro.