WOMEN | Juventus-Wolfsburg, le parole di Lia Walti nel post-partita

Le dichiarazioni della calciatrice bianconera pronunciate al termine della gara di Champions League contro il Wolfsburg

Lia Walti, giocatrice della Juventus Women, ieri sera ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita di Champions League contro il Wolfsburg. Queste le sue parole riportate dalla società bianconera:

“Siamo molto dispiaciute, soprattutto dopo aver giocato un grande secondo tempo in cui meritavamo sicuramente di più: abbiamo cercato in ogni modo di trovare la via del gol, ma non ci siamo riuscite. Nella prima parte della gara abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo sistemato le cose e creato tante grandi opportunità: ci è mancato solo il gol, questa è stata la grande differenza tra noi e loro stasera. È un po’ il filo conduttore di questa stagione: costruiamo occasioni, ma fatichiamo poi a convertirle in gol. E in un contesto competitivo come quello europeo, se non trovi il fondo della rete saranno poi gli avversari a colpire. Oggi possiamo essere orgogliose della nostra prestazione, peccato però non ci sia stato il risultato sperato”.