WOMEN | Juventus-Wolfsburg, le parole di Canzi nel post-partita

Le parole del tecnico della Juventus Women pronunciate dopo il triplice fischio della gara di Champions League contro il Wolfsburg

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato al termine del match di Champions League perso dalle bianconere contro il Wolfsburg. Queste le sue parole riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Se avessimo giocato chissà quanto ancora, la palla comunque non sarebbe entrata nella loro porta: spiace perché a leggere dei due gol subiti porta a farsi un’idea ben diversa rispetto a quella che è stata la gara. Il calcio purtroppo è anche questo: sono fiero delle ragazze, hanno dato tutto e non potevo chiedere di più. Sono contento anche delle scelte fatte, sapevamo che era una partita che poteva durare anche 120 minuti, quindi era importante ragionare sul fatto che, partendo da una formazione, poi le cose sarebbero potute cambiare nel corso del match. Il nostro percorso in Europa è assolutamente positivo, abbiamo acquisito consapevolezza: ora dobbiamo essere brave a riconquistare la qualificazione per tornare a giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto in questi mesi”.