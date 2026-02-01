WOMEN| Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, la Juventus Women si prepara ad ospitare il Sassuolo per la dodicesima giornata di Serie A. Le bianconere di Canzi, cercano i tre punti per tornare almeno al terzo posto e mantenere viva la lotta scudetto.
Le scelte dei due allenatori
Juventus: De Jong, Carbonell, Schatzer, Beccari, Girelli, Walti, Salvai, Calligaris, Krumbiegel, Pinto, Lenzini. A disposizione: Rusek, Mallardi, Perry, Kullberg, Harviken, Bonansea, Vangsgaard, Godo, Thomas, Moretti, Brighton, Cambiaghi. Allenatore: Canzi.
Sassuolo: Durand, Fercocq, Caiazzo, Doms, Ndoutou Eboa Missi, Dhont, Galabadaarachchi, Nash, De Rita, Santoro, Ndjoah Eto. A disposizione: Benz, De Bona, Philtjens, Skupien, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve Chaib, Venturelli, , Poje Mihelic, Perselli. Allenatore: Colantuono.