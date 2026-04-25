Finisce 0-1 tra Juventus Women e Roma Femminile allo stadio Pozzo-La Marmora, nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A Women.

Il racconto del match

L’avvio è di marca giallorossa: dopo pochi minuti un rasoterra attraversa l’area bianconera e trova Emilie Haavi in allungo, ma la conclusione termina sul fondo. Con il passare dei minuti la Juventus cresce, spingendo soprattutto sugli esterni. Da sinistra Barbara Bonansea disegna un cross morbido su cui Amalie Vangsgaard si coordina al volo senza però centrare lo specchio. Poco dopo è ancora Vangsgaard protagonista: servita in profondità da Hannah Schatzer, viene contrastata da Rachele Baldi ma riesce comunque a calciare a porta quasi sguarnita, mancando la precisione. L’ultimo squillo del primo tempo è di Francisca Capeta, che di testa chiama all’intervento il portiere ospite.

La ripresa si apre con la doccia fredda: al 59’ un cross dalla destra trova Giulia Dragoni pronta alla ribattuta vincente dopo la prima respinta di Anna Rusek. La reazione della squadra di Massimiliano Canzi è immediata. Dieci minuti più tardi Bonansea inventa una girata mancina potente che si stampa sulla traversa a portiere battuto. La Roma prova a colpire in ripartenza, ma Rusek si supera negando il raddoppio prima a Evelyne Viens e poi a Manuela Giugliano con due interventi ravvicinati. Nel finale l’assalto bianconero non basta: a Biella passa la Roma.