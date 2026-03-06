WOMEN | Speciale Juventus Play per la giornata della donna

In vista della giornata della donna dell'8 marzo, la Juventus ha programmato uno speciale per la sua squadra femminile.

Juventus Play, il canale televisivo FAST interamente dedicato all’universo bianconero, offrirà uno speciale per la giornata della donna. In Italia è disponibile su Rakuten TV, l’accesso è gratuito, senza abbonamenti o registrazioni. Per la Giornata Internazionale della Donna, Juventus Play avrà una programmazione dedicata alla squadra women juventina. La Juventus, tramite annuncio sul sito ufficiale, annuncia che “per tutta la giornata, avrete modo di rivivere partite, allenamenti e Highlights della Juventus Women, ma non solo: vi proporremo, in rotazione in onda, tanti contenuti speciali realizzati con le nostre campionesse, dalle compilaton di gol e parate delle bianconere alla puntata del podcast “@SmallTalk” con la leggenda Sara Gama, le divertente edizioni di “Young Reporter” che hanno visto protagoniste, insieme ai nostri Young Member, prima Cecilia Salvai e poi Chiara Beccari e Alessia Capelletti, ma anche gli Original firmati Juventus Creator Lab dedicati alle ragazze bianconere (fra cui Il primo documentario long form prodotto da un club di calcio e distribuito in esclusiva su Tik Tok, “Dream Like Juventus Women”)”.

Una bella iniziativa da parte della società, che si dimostra sempre attiva sugli eventi nazionali più importanti.