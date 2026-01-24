WOMEN | Juventus-Parma, dove seguire il match

La Juventus attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere ai propri tifosi dove sarà possibile vedere il match tra Juventus Women e Parma. Questa la nota del club bianconero:
“Lunedì 26 gennaio 2026 la Juventus sfiderà nella Serie A Women il Parma.
Le bianconere affronteranno la squadra emiliana al “Pozzo-La Marmora” di Biella e il match sarà valido per l’undicesima giornata di campionato: fischio d’inizio dell’incontro fissato alle ore 18:00.
SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE JUVENTUS-PARMA
La sfida tra le bianconere e le crociate sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming grazie all’app di DAZN”.