WOMEN | Juventus-Parma, i numeri del post partita

La Juventus con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha riportato numeri e statistiche riguardanti il match disputato dalla Juventus Women contro il Parma. Di seguito il comunicato del club bianconero:
“I dati e le statistiche del post partita del match giocato dalle bianconere contro il Parma, valido per l’11ª giornata della Serie A Women.
JUVENTUS WOMEN-PARMA: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA
- La Juventus è l’unica squadra ad aver conquistato almeno 20 punti nelle prime 11 gare stagionali di Serie A in ciascuna delle ultime nove edizioni del torneo (dal 2017/18, annata dell’esordio delle bianconere in massima serie) – esattamente 20 nel campionato in corso (6V, 2N, 3P).
- Primo gol in questa Serie A per Barbara Bonansea, che diventa così solo la terza giocatrice ad essere riuscita segnare in ciascuna delle ultime 18 stagioni in Serie A (dal 2008/09, annata della sua prima rete nel torneo), dopo Cristiana Girelli e Daniela Sabatino.
- Barbara Bonansea, è solo la terza giocatrice ad aver segnato contro il Parma in entrambe le stagioni disputate dalle ducali in Serie A (2022/23 e 2025/26), dopo Alice Corelli e Martina Piemonte. In particolare, la classe 1991 è la prima giocatrice della Juventus ad aver realizzato più di una rete contro le gialloblù nel torneo: due, la prima il 26 febbraio 2023 e la seconda nel match odierno.
- 150ª presenza in Serie A con la maglia della Juventus per Barbara Bonansea, che diventa così la quarta giocatrice a tagliare questo traguardo in bianconero nella competizione, dopo Arianna Caruso, Cristiana Girelli e Lisa Boattin.
- Oltre ad aver aperto le marcature di questa sfida, Barbara Bonansea è stata la giocatrice che ha tentato più tiri nel match (quattro), che ha giocato più palloni all’interno dell’area avversaria (sette), che ha vinto più duelli (sei) e che ha recuperato più possessi (otto, al pari della sua compagna Paulina Krumbiegel).
- Emma Stølen Godø ha segnato dopo appena 33 secondi dal suo ingresso in campo: si tratta della rete più veloce realizzata da una giocatrice subentrata in questa Serie A.
- Prima della rete di Emma Stølen Godø nel match odierno, l’ultimo gol segnato dalla Juventus da calcio di punizione diretto era arrivato sempre in casa contro un’avversaria emiliana: Lisa Boattin contro il Sassuolo, il 20 aprile 2024 (1 anno e 281 giorni fa).
- Amalie Vangsgaard ha segnato cinque gol in Serie A e, tra le giocatrici danesi, solo Sofie Junge Pedersen (16) vanta più marcature della classe 1996 bianconera nel torneo, da quando il dato è disponibile (dal 2007/08).
- La Juventus ha realizzato tre gol da sviluppo di corner – al pari di Inter, Roma e Sassuolo – in questa Serie A: solo il Como (quattro) ha segnato più delle bianconere in queste situazioni di gioco. Dall’altra parte, solamente Ternana (cinque) e Milan (quattro) hanno incassato più reti da calcio d’angolo rispetto al Parma (tre, come il Sassuolo) nel torneo in corso.
- La Juventus ha vinto un match di Serie A con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 9 febbraio 2025 (6-0 contro il Milan in quel caso).
- La Juventus ha vinto due match di fila contro avversarie neopromosse in campionato senza subire gol (3-0 oggi contro il Parma e 2-0 il 16 novembre scorso contro il Genoa) per la prima volta dal periodo tra maggio 2021 e gennaio 2022 (striscia di quattro in quel caso).
- La Juventus non ha mai perso un match casalingo contro un’avversaria emiliana in Serie A: 10 vittorie e due pareggi in 12 match interni contro squadre di questa regione nel torneo”.