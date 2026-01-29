WOMEN| Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

La Juventus Women di mister Canzi ospita il Napoli nel match valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Le bianconere all’andata hanno vinto per 2-1 in trasferta. Di seguito le formazioni ufficiali:
Juventus: De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken, Rosucci, Walti, Stolen-Godo, Carbonell, Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: Perry, Malardi, Schatzer, Beccari, Girelli, Thomas, Rusek, Salvai, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi
Napoli: Beretta, Barker, Nielsen, Muth, Faurskov, Henriksen, Carcassi, Sciabica, Vergani, Pettenuzzo, Giordano. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Kozak, Banusic, Kjolholdt, Bellucci, D’Angelo, Kainulainen, Musumeci, Langella. Allenatore: Sassarini.