WOMEN| Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Lorenzo Focolari – 29 Gennaio, 19:46

La Juventus Women torna in campo per il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Scopriamo le scelte dei due allenatori.

La Juventus Women di mister Canzi ospita il Napoli nel match valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Le bianconere all’andata hanno vinto per 2-1 in trasferta. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus: De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken, Rosucci, Walti, Stolen-Godo, Carbonell, Bonansea, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: Perry, Malardi, Schatzer, Beccari, Girelli, Thomas, Rusek, Salvai, Krumbiegel, Moretti, Pinto, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi

Napoli: Beretta, Barker, Nielsen, Muth, Faurskov, Henriksen, Carcassi, Sciabica, Vergani, Pettenuzzo, Giordano. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Kozak, Banusic, Kjolholdt, Bellucci, D’Angelo, Kainulainen, Musumeci, Langella. Allenatore: Sassarini.