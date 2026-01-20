WOMEN| Juventus-Napoli, dove vedere la gara in tv

Juventus e Napoli ai affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia Women. Scopriamo dove sarà possibile seguire la gara.

La Juventus Women scenderà in campo giovedì 22 gennaio per il match di Coppa Italia Women. Ad attendere le bianconere allenate da mister Canzi, ci sarà il Napoli. La gara valida per l’andata dei quarti di finale avrà inizio alle 18:00.

La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato a tutti i tifosi bianconeri, dove sarà possibile seguire il match in televisione. Qui sotto le informazioni utili:

COPPA ITALIA WOMEN | DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS

“La sfida tra le nerazzurre e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW“.