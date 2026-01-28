WOMEN| Juventus-Napoli, dove vedere il match in TV

La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato dove sarà possibile vedere in televisione Juventus-Napoli. La gara che sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, si giocherà domani alle ore 21:00. Ricordiamo che nel match d’andata le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1.
COPPA ITALIA WOMEN | DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI
“La sfida tra le bianconere e le azzurre sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW“.