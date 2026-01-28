WOMEN| Juventus-Napoli, dove vedere il match in TV

Le bianconere guidate da mister Canzi si preparano per la gara di ritorno contro il Napoli. Scopriamo dove sarà possibile vedere il match.

La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato dove sarà possibile vedere in televisione Juventus-Napoli. La gara che sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile, si giocherà domani alle ore 21:00. Ricordiamo che nel match d’andata le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1.

COPPA ITALIA WOMEN | DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI

“La sfida tra le bianconere e le azzurre sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW“.