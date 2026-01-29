WOMEN | Juve-Napoli, Canzi: “Partiamo dal vantaggio conquistato all’andata, ma…”

Le parole del tecnico della Juventus Women sul match contro il Napoli Women, valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa italia Women

Nella giornata di ieri Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato della gara che le calciatrici bianconere dovranno affrontare contro il Napoli Women, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa italia Women. Queste le sue dichiarazioni riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“IL SUCCESSO IN CAMPIONATO

«Il miglioramento visto nel secondo tempo contro il Parma è nato da una presa di consapevolezza collettiva delle ragazze più che da un mio stimolo. Siamo un gruppo maturo, capace di capire autonomamente quando non si sta esprimendo il massimo potenziale in campo. E di questa consapevolezza sono molto soddisfatto: è un segnale di crescita importante».

IL RITORNO CON IL NAPOLI

«Partiamo dal vantaggio conquistato all’andata, ma la gestione di questo scarto non deve trarre in inganno perché la qualificazione alla semifinale è ancora totalmente aperta. Il Napoli ha già dimostrato di sapersi giocare le proprie carte, fare la propria partita e di poter competere a ottimo livello. Prepareremo il match consapevoli che non sarà affatto una passeggiata. In partite come questa dove i dettagli fanno la differenza, l’imperativo è mantenere ritmo e intensità alti per tutti i novanta minuti. Non possiamo permetterci alcun calo di tensione: questa sarà la chiave fondamentale della gara».

LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA