WOMEN| Canzi al termine del match contro il Milan: “C’è sicuramente qualcosa da migliorare”

L’analisi del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Milan. La Juve Women perde così punti importanti per sperare nel primo posto.

Al termine della sfida della 16^ giornata di Serie A Women tra Juventus e Milan, il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha commentato così la sconfitta delle bianconere per 1 a 0:

“Era una partita che eravamo convinti di vincere, siamo partiti anche bene, ma poi credo che il Milan abbia meritato. Dobbiamo solo guardarci dentro. Gli errori sono un po’ una costante dall’inizio dell’anno: non dobbiamo cercare scuse all’esterno, ma analizzare noi stessi, perché non è possibile che questa squadra giochi in un modo e poi tre giorni dopo offra una prestazione completamente diversa.

È evidente che c’è qualcosa da migliorare dentro di noi. Non è un problema dello spogliatoio, ma di continuità di rendimento. Prima del rigore sbagliato, loro hanno avuto due occasioni nitide per segnare, nate dai nostri errori, ma comunque migliori di quelle che avevamo creato noi. Solo chi non tira i calci di rigore non li sbaglia. È difficile spiegare perché non riusciamo a mantenere continuità”.