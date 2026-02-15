WOMEN | Juventus-Lazio: precedenti, numeri e stato di forma

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota contenente statistiche e curiosità riguardanti la gara che la Juventus Women dovrà affrontare contro la Lazio, in programma oggi alle ore 15. Di seguito il comunicato del club bianconero:
“Alle ore 15:00 di oggi, domenica 15 febbraio 2026, la Juventus Women ospiterà la Lazio nella gara valida per la quattordicesima giornata di campionato.
Avviciniamoci alla sfida contro la squadra biancoceleste approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto!
I PRECEDENTI
- La Juventus ha vinto tutti e cinque i precedenti contro la Lazio in Serie A, segnando 16 gol complessivi; tra le squadre attualmente presenti nella competizione, quella biancoceleste è l’avversaria contro cui le bianconere vantano la media realizzativa più alta (3.2 reti a partita).
- Tra le formazioni affrontate più di una volta in Serie A, la Juventus è l’unica contro cui la Lazio annovera il 100% di sconfitte nella competizione; solo contro il Milan (17), inoltre, le biancocelesti hanno subito più reti nel massimo campionato che contro le bianconere (16).
- Le cinque vittorie di fila della Juventus contro la Lazio in Serie A costituiscono la striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo contro una singola avversaria per le bianconere, tra le squadre attualmente presenti nel massimo campionato.
- La Lazio ha perso entrambe le trasferte di Serie A contro la Juventus, con uno score aggregato di 8-2.
STATISTICHE GENERALI
- La Juventus ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe di campionato e in quattro di queste non ha subito alcun gol: le bianconere potrebbero inanellare sette successi interni di fila per la prima volta dalla striscia record di 33 accumulata tra ottobre 2018 e dicembre 2021.
- La Juventus continua a essere feroce nella riaggressione e nel pressing: è infatti la migliore squadra del campionato in corso per recuperi offensivi (173) e per possessi guadagnati nell’ultimo terzo offensivo di campo (87). Sono tre le reti segnate finora dalle bianconere dopo un recupero alto, in media una ogni 58 effettuati.
- In aggiunta, da un lato la Juventus è la squadra che ha guadagnato più possessi nel terzo centrale di campo in questa Serie A (318), mentre la Lazio è ultima in questa graduatoria (206).
- Solo il Como (85) ha effettuato meno conclusioni dalla distanza rispetto alla Juventus (84) in questo campionato, mentre solo l’Inter (43) ne conta meno della Lazio (44).
- Nessuna squadra ha segnato più gol a seguito di un cross rispetto alla Lazio in questa Serie A (inclusi corner): sei, al pari di Juventus e Roma.
- Le partite con protagonista la Lazio sono quelle che hanno visto meno gol su palla inattiva in questo campionato (appena cinque): le biancocelesti, infatti, hanno concesso appena due reti da queste situazioni di gioco (solo l’Inter con una ha fatto meglio) e ne hanno segnate solo tre (solo il Milan con due ha fatto peggio).
- La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare di Serie A (2V, 1N), nelle quali ha segnato ben nove gol (tre di media a match); le biancocelesti non evitano la sconfitta per quattro gare consecutive nella competizione dalla striscia di sette vittorie registrata tra la fine dello scorso torneo e l’inizio di quello attuale.
FOCUS GIOCATRICI
JUVENTUS
- Paulina Krumbiegel, a segno nell’ultima giornata contro il Como, ha realizzato tre dei suoi quattro gol in Serie A entrando a gara in corso. La giocatrice bianconera non è mai andata a segno in due presenze consecutive nel massimo campionato italiano.
- Chiara Beccari ha segnato quattro gol nelle sue ultime tre presenze casalinghe di Serie A (gol contro il Napoli e tripletta contro il Sassuolo), tanti quanti in tutte le prime 34 presenze interne nella competizione.
- Una delle nove marcature multiple (tutte doppiette) in Serie A di Lindsey Thomas è arrivata proprio contro la Lazio, l’11 settembre 2021 con la maglia del Milan. Dal suo esordio nel massimo campionato italiano (dal 2019/20), nessuna giocatrice straniera ha segnato più di un gol nel maggior numero di gare differenti nel torneo (nove anche Lana Clelland).
- L’ultimo gol da fuori area messo a segno in Serie A da Barbara Bonansea è arrivato proprio contro la Lazio, l’8 dicembre 2024, decisivo per il successo bianconero per 3-2 al 90’. Inoltre, dopo il centro contro il Parma, può andare a in rete in due presenze interne di fila nel massimo campionato per la prima volta da gennaio 2024.
- Estela Carbonell, a segno nell’ultima giornata contro il Como, è l’unico difensore ad aver segnato più di un gol e servito più di un assist nel campionato di Serie A in corso (due gol, due assist). L’ultimo difensore della Juventus che ha preso parte a più reti in una stagione di Serie A è stata Amanda Nildén, sei nel 2021/22.
LAZIO
- Martina Piemonte, grazie al gol contro il Genoa, è diventata la sesta giocatrice ad andare in doppia cifra di gol in almeno cinque stagioni differenti in Serie A dal 2014/15 in avanti (la prima volta che la biancoceleste ci è riuscita), insieme a Cristiana Girelli, Valentina Giacinti,
Daniela Sabatino, Tatiana Bonetti e Lana Clelland.
- I primi due gol di Flaminia Simonetti con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni sono arrivati proprio la Juventus, nel match di Coppa Italia del 30 gennaio scorso. In generale, la classe 1997 vanta tre marcature in tutte le competizioni contro le bianconere (una anche con la maglia dell’Inter in campionato).
- Il primo gol di Eleonora Goldoni con la maglia della Lazio in Serie A è arrivato contro la Juventus, il 21 settembre 2024. Dopo il centro contro il Genoa, può andare a segno in due presenze di fila nel massimo campionato per la prima volta da dicembre 2022, con la maglia del Sassuolo.
- Federica D’Auria, cresciuta nelle giovanili della Juventus senza aver mai esordito in prima squadra con le bianconere, è la giocatrice biancoceleste che ha registrato più passaggi positivi in questo campionato (575)”.