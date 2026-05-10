La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato statistiche e precedenti relativi al match tra la Juventus Women e le nerazzurre:

“Alle ore 15:00 di oggi, domenica 10 maggio 2026, la Juventus Women ospiterà l'Inter nella gara valida per la ventunesima giornata di campionato.

Avviciniamoci alla sfida contro la squadra nerazzurra approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto!”

potrebbe diventare la quinta avversaria con cui le bianconere vincono più di cinque incontri interni, dopo Fiorentina, Sassuolo, Milan e Roma; dall'altra, il Biscione potrebbe essere la prima a batterle tre volte in casa - due come Milan e Roma al momento.

(46) in Serie A; tuttavia, la formazione nerazzurra è anche l'unica con cui è rimasta a secco di reti più di due volte nel massimo campionato - tre, nelle sei sfide più recenti.

La Juventus potrebbe già qualificarsi per la prossima Champions League in questo turno di Serie A: le bianconere sarebbero infatti certe del terzo posto sia nel caso in cui vincessero contro l'Inter, sia nel caso in cui pareggiassero e contestualmente non vincessero né Fiorentina, né Lazio né Napoli.

Solo la Roma (10) ha tenuto più volte la porta inviolata rispetto alla Juventus in questa Serie A: nove - l’ Inter segue a otto con il Como.

L' Inter è la squadra con la striscia aperta più lunga di vittorie in trasferta in Serie A (sette - già record per le nerazzurre nel torneo); l'ultima formazione che ha inanellato più successi esterni consecutivi è stata la Roma, tra ottobre 2022 e aprile 2023 (nove).

Juventus (otto) e Inter (sette come la Fiorentina) sono due delle tre squadre che in questa Serie A hanno segnato più gol di testa ed entrambe ne hanno realizzato uno alla rispettiva avversaria nella gara d'andata (Salvai e Milinkovic); la formazione bianconera, però, è anche una delle due che ne hanno concessi meno con lo stesso fondamentale nel campionato in corso (due come Lazio e Roma) - quattro invece per l' Inter .

Juventus e Inter sono, con Roma e Milan, due delle quattro squadre che hanno mandato in gol più giocatrici differenti in questa Serie A: 13 ciascuna.