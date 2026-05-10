Le ragazze allenata da mister Canzi, scenderanno in campo oggi alle ore 15:00 per affrontare l’Inter.
La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato statistiche e precedenti relativi al match tra la Juventus Women e le nerazzurre:
“Alle ore 15:00 di oggi, domenica 10 maggio 2026, la Juventus Women ospiterà l'Inter nella gara valida per la ventunesima giornata di campionato.
Avviciniamoci alla sfida contro la squadra nerazzurra approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto!”
I PRECEDENTI
- Solo contro Sassuolo (53) e Fiorentina (50) la Juventus ha segnato più gol che contro l'Inter (46) in Serie A; tuttavia, la formazione nerazzurra è anche l'unica con cui è rimasta a secco di reti più di due volte nel massimo campionato - tre, nelle sei sfide più recenti.
- Da una parte, l’Inter potrebbe diventare la quinta avversaria con cui le bianconere vincono più di cinque incontri interni, dopo Fiorentina, Sassuolo, Milan e Roma; dall'altra, il Biscione potrebbe essere la prima a batterle tre volte in casa - due come Milan e Roma al momento.
- L'Inter ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Juventus dopo aver registrato un solo successo nei primi 16 confronti con le bianconere nel massimo campionato (4N, 11P). La formazione nerazzurra potrebbe diventare la prima capace di conquistare quattro vittorie consecutive contro le bianconere nella competizione - tre anche per la Roma, tra novembre 2023 e aprile 2024.
STATISTICHE GENERALI
- La Juventus potrebbe già qualificarsi per la prossima Champions League in questo turno di Serie A: le bianconere sarebbero infatti certe del terzo posto sia nel caso in cui vincessero contro l'Inter, sia nel caso in cui pareggiassero e contestualmente non vincessero né Fiorentina, né Lazio né Napoli.
- Solo la Roma (10) ha tenuto più volte la porta inviolata rispetto alla Juventus in questa Serie A: nove - l’Inter segue a otto con il Como.
- L'Inter è la squadra con la striscia aperta più lunga di vittorie in trasferta in Serie A (sette - già record per le nerazzurre nel torneo); l'ultima formazione che ha inanellato più successi esterni consecutivi è stata la Roma, tra ottobre 2022 e aprile 2023 (nove).
- Juventus (otto) e Inter (sette come la Fiorentina) sono due delle tre squadre che in questa Serie A hanno segnato più gol di testa ed entrambe ne hanno realizzato uno alla rispettiva avversaria nella gara d'andata (Salvai e Milinkovic); la formazione bianconera, però, è anche una delle due che ne hanno concessi meno con lo stesso fondamentale nel campionato in corso (due come Lazio e Roma) - quattro invece per l'Inter.
- Juventus e Inter sono, con Roma e Milan, due delle quattro squadre che hanno mandato in gol più giocatrici differenti in questa Serie A: 13 ciascuna.
- La Juventus è la squadra che in questo campionato ha subito meno tiri totali (178) e una delle tre che ne hanno concessi meno nello specchio: 70 (come il Parma), meno solo delle giallorosse (67). Dalla parte opposta, l’Inter (115) guida la classifica per conclusioni in porta, proprio davanti alle bianconere (107).
FOCUS GIOCATRICI
JUVENTUS
- Solo contro il Napoli (sei) Lindsey Thomas ha segnato più gol che contro l'Inter in Serie A: cinque (come contro l'Empoli), con le maglie di Milan, Roma e Juventus. Dopo la rete contro il Napoli nell'ultimo turno, la francese potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila per la prima volta dal febbraio 2024.
- Dal suo esordio in Serie A (15 febbraio) Ana Capeta è l’unica giocatrice della Juventus che ha contribuito a più di due gol in campionato: tre (due reti e un assist), tuttavia, le sue tre partecipazioni nel torneo sono arrivate tutte in trasferta.
- Paulina Krumbiegel ha segnato nell’ultimo turno di campionato il suo secondo gol nel torneo in corso; con una rete la tedesca eguaglierebbe lo score realizzativo della sua prima annata in Serie A (tre nel 2024/25).
- Cecilia Salvai ha realizzato il primo dei suoi due gol in questo campionato contro l’Inter all’andata; finora solo contro la Fiorentina (tre) il difensore ha segnato più di una rete in Serie A. Inoltre, solo nel 2015/16 (quattro con la maglia dell’AGSM Verona) ha chiuso una stagione del torneo con più di due marcature all’attivo.
- Uno dei tre assist di Lia Wälti in Serie A è arrivato proprio contro l’Inter nella gara d’andata; solo l’infortunata Chiara Beccari (21) ha creato più occasioni della svizzera in questo campionato tra le giocatrici della Juventus: 20 come Estela Carbonelled Eva Schatzer.
INTER
- Haley Bugeja ha segnato due gol in Serie A contro la Juventus, con l'Inter e in trasferta; finora solo Tabitha Chawinga (tre) ha fatto meglio in casa delle bianconere in maglia nerazzurra nel torneo - a due anche Elisa Polli.
- Tessa Wullaert è a una sola lunghezza dal diventare la seconda miglior marcatrice in solitaria dell'Inter nel massimo campionato: 23 centri al momento (13 nel torneo corrente), come Tabitha Chawinga e meno solo di Elisa Polli (27).
- Henrietta Csiszár ha all’attivo tre gol e un assist nel torneo in corso e l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei è stata nel 2020/21, con il Bayer Leverkusen (3G+4A).
- Benedetta Glionna ha collezionato 49 presenze e 19 gol con la maglia della Juventus tra il 2017 e il 2019 tra tutte le competizioni, incluso il suo debutto nel massimo campionato, il 30 settembre 2017 contro l’Atalanta Mozzanica.
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