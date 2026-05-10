Alle 15:00 scenderanno in campo le squadre femminili di Juventus e Inter. Vediamo le formazioni ufficiali della partita.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Oggi la Juventus Women sfida l'Inter per l'ultima partita casalinga delle bianconere. Le juventine lotteranno per conquistare punti preziosi per la lotta alla prossima UEFA Women's Champions League. Davanti a loro ci sarà l'Inter seconda in classifica, a 8 distanze dalle ragazze juventine, che occupano il terzo posto. Vediamo insieme le formazioni ufficiali per il match delle 15:00.
Juventus Women: De Jong, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Walti, Schatzer, Carbonell, Bonansea, Capeta, Vangsgaard.
A disposizione: Rusek, Perry, Kullberg, Rosucci, Stolen Godo, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen.
Allenatore: Massimiliano Canzi.
Inter: Runarsdottir, Bowen, Andres Sanz, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Magull, Robustellini, Glionna, Detruyer, Wullaert, Bartoli.
A disposizione: Ferraro, Ivarsdottir, Santi, Polli, Merlo, Tomasevic, Paz, Tomaselli, Schough, Consolini.
Allenatore: Gianpiero Piovani
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