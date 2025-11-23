WOMEN| Juventus-Fiorentina: statistiche e stato di forma

La Juventus Women scenderà in campo oggi alle ore 15:00 per affrontare la Fiorentina. La gara valida per la settima giornata della Serie A Women, si disputerà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella.
La società bianconera, nel frattempo tramite il proprio sito internet, ha analizzato le statistiche e lo stato di forma della squadra. La nota della società:
STATISTICHE GENERALI
- La Juventus (13) è la squadra che ha effettuato più conclusioni a seguito di un recupero offensivo (avvenuto al massimo a 40 metri di distanza dalla porta avversaria) in questa Serie A. Mentre la Fiorentina ne ha tentate solo sei in queste situazioni di gioco (meglio solo del Parma, a quota tre) – sei anche per Genoa, Ternana e Sassuolo.
- La Fiorentina è, con l’Inter, una delle due squadre che in questo campionato hanno segnato più reti con giocatrici subentrate (tre ciascuna). La Juventus, al contrario, è una delle tre che non ne annoverano nemmeno uno, con Parma e Ternana.
- Juventus (61.9%) e Fiorentina (57.8%) sono le due squadre con il maggior possesso palla in questa Serie A. Tuttavia, mentre le bianconere sono la formazione con il più alto livello di dominio territoriale nel torneo (82.4%), la Fiorentina è quarta in questa particolare classifica (61.9%), come evidenziato dall’indice Field Tilt (possesso nell’ultimo terzo di campo).
- La Fiorentina ha realizzato nove reti nella ripresa in questo campionato, meno solo della Roma (11). La formazione toscana, però, affronterà una delle tre formazioni che nel secondo tempo – fino a questo momento – hanno concesso meno reti: la Juventus(tre), che segue con il Genoa (tre) solo il Sassuolo (due).
- La Fiorentina è la formazione che in questa Serie A vanta più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi terminate con un tocco o un tiro nell’area di rigore avversaria: 12, almeno quattro più di qualsiasi altra avversaria.
FOCUS GIOCATRICI
JUVENTUS
- Due delle ultime tre reti bianconere in campionato portano la firma di Cristiana Girelli. Dopo quelle contro Milan e Genoa potrebbe andare a bersaglio per tre match consecutivi nel torneo per la seconda volta nel 2025 (la prima tra febbraio e marzo).
- La Fiorentina è la squadra contro cui Chiara Beccariha preso parte a più reti in Serie A: cinque, tre reti e due assist.
- La Fiorentina è il bersaglio preferito di Michela Cambiaghi in Serie A: sei reti, almeno due più che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione. Contro la formazione gigliata è arrivata anche una delle sue nove marcature multiple nel torneo, nel dicembre 2023 con l’Inter.
- Tra le giocatrici che dall’inizio della scorsa stagione vantano almeno quattro reti e almeno quattro assist in Serie A, Amalie Vangsgaard (4+4) è quella che ha disputato meno minuti tra quelle attualmente nel torneo: 927. Tre delle sue otto partecipazioni nel torneo sono arrivate proprio contro la Fiorentina: una rete e due passaggi vincenti.
- Estela Carbonell è il difensore con più cross completati in questo campionato (11) e il più giovane difensore ad avere contribuito ad almeno una marcatura nel torneo: un assist per la 2004.
Fiorentina
- La prima delle due occasioni in cui Emma Severini ha sia segnato che servito un assist in un singolo match di Serie A è stata proprio contro la Juventus, nel 3-1 per la formazione toscana del 25 aprile scorso.
- Dal suo esordio in Serie A (gennaio 2024) Madelen Janogy ha segnato 18 reti in campionato, record tra le calciatrici straniere nel periodo condiviso con Lana Clelland ed Evelyn Ijeh. Le prime due in trasferta sono arrivate proprio contro la Juventus (doppietta il 29 gennaio 2024).
- Agnese Bonfantini ha collezionato 64 presenze e segnato 14 reti tenendo in considerazione tutte le competizioni tra il 2021 e il 2023 con la maglia della Juventus. Quella bianconera potrebbe diventare, dopo Inter, Sampdoria, Roma e Fiorentina, la quinta squadra contro cui segna una rete sia a favore che contro in Serie A.
- Sofie Bredgaard è l’attaccante che ha partecipato a più tiri in questo campionato: 34, frutto di 14 occasioni create e 19 conclusioni tentate. Il primo dei suoi tre assist in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus, il 25 aprile scorso.
- Katla Tryggvadottir potrebbe diventare la seconda islandese con più di una rete all’attivo nel massimo campionato con la maglia della Fiorentina, dopo Alexandra Johannsdottir (nove).