WOMEN| Fiorentina-Juventus, dove seguire la gara in TV

Dopo il doppio confronto in Coppa Italia femminile, la Juventus Women e la Fiorentina tornano a sfidarsi in campionato. Le bianconere guidate da mister Canzi, scenderanno in campo sabato 4 aprile nel match in trasferta contro la squadra toscana.
Il match tra le bianconere e la squadra viola sarà valido per la diciottesima giornata di campionato: fischio d’inizio dell’incontro fissato alle ore 12:30.
SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS
La sfida tra le toscane e le bianconere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV e in diretta streaming sull’app di DAZN.