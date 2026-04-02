WOMEN| Fiorentina-Juventus, dove seguire la gara in TV

Nella 18ª giornata di Serie A femminile si affrontano Fiorentina e Juventus. Le bianconere, sono a caccia dei tre punti per mantenere vive le speranze di accedere alla prossima Champions League.

Dopo il doppio confronto in Coppa Italia femminile, la Juventus Women e la Fiorentina tornano a sfidarsi in campionato. Le bianconere guidate da mister Canzi, scenderanno in campo sabato 4 aprile nel match in trasferta contro la squadra toscana.

Il match tra le bianconere e la squadra viola sarà valido per la diciottesima giornata di campionato: fischio d’inizio dell’incontro fissato alle ore 12:30.

SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS

La sfida tra le toscane e le bianconere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV e in diretta streaming sull’app di DAZN.