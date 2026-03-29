WOMEN | Juventus-Fiorentina, tutto quello che c’è da sapere

La Juventus Women è a novanta minuti da un traguardo che può dare senso all’intera stagione: la finale di Coppa Italia Femminile. Dopo il successo per 0-2 dell’andata, le bianconere ospitano la Fiorentina Femminile a Biella con un vantaggio prezioso costruito grazie alle reti di Beccari e Capeta. Un margine importante, ma non ancora decisivo, che impone attenzione e gestione. Il momento in campionato non è dei migliori: lo 0-0 contro il Genoa ultimo in classifica ha lasciato scorie evidenti, soprattutto sul piano della fiducia e della fluidità di gioco.

Voglia di rivalsa e parole del tecnico

Alla vigilia, Massimiliano Canzi ha chiesto una risposta caratteriale. L’allenatore ha parlato di “grande voglia di rivalsa” e della necessità di alzare il livello dopo due prove sottotono. La Coppa diventa così l’occasione per cambiare inerzia, ritrovare ritmo e convinzione, e blindare uno degli obiettivi fissati a inizio stagione. Non è soltanto una partita da amministrare: è un test di maturità per un gruppo che in Serie A ha alternato buone fasi a passaggi a vuoto, perdendo terreno nella corsa ai vertici. Il raggiungimento della finale sarebbe anche un segnale positivo per lo stesso Canzi, il quale era stato messo sott’osservazione dopo i risultati non particolarmente positivi. Una vittoria potrebbe far ricredere la società sul suo conto.

Dove vedere la sfida

La semifinale di ritorno si gioca domenica 29 marzo al Pozzo-La Marmora di Biella, calcio d’inizio alle ore 18. La gara sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW TV. Un appuntamento che richiama attenzione anche perché le due squadre si ritroveranno a breve in campionato, rendendo questo confronto un antipasto tecnico e psicologico del prossimo incrocio.

Probabili formazioni e chiavi tattiche