WOMEN | Juventus-Fiorentina, Carbonell: “Abbiamo giocato bene”

Le dichiarazioni della calciatrice bianconera al termine della partita disputata e vinta contro la Fiorentina

Al termine del match disputato contro la Fiorentina Estela Carbonell, calciatrice della Juventus Women, è stata intervistata ai microfoni ufficiali del club bianconero. Queste le dichiarazioni della giocatrice autrice del gol vittoria per le bianconere:

“Sono molto contenta per il mio primo gol con questa maglia e per il successo della squadra. Qui mi trovo molto bene: la squadra, la città, mi sento come a casa. Sono felice.

Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante opportunità per segnare e abbiamo avuto l’energia per crederci fino in fondo e trovare la rete della vittoria”.